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Минэкономики проиграло суд белорусским производителям авто по ограничению импорта
08:31 05.11.2021 |
Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу Министерства экономики и Ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром" по делу о санкциях на импорт ряда товаров из Республики Беларусь.
Соответствующее решение ВСУ есть в распоряжении "Европейской правды".
22 апреля было опубликовано сообщение Межведомственной комиссии по международной торговле о признании действий Республики Беларусь дискриминационными и недружественными по отношению к украинским субъектам внешнеэкономической торговли.
Комиссия заявила, что белорусское правительство создало искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего усложнился доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.
Комиссия решила применить ответную меру в виде специальной пошлины на уровне 35% на импорт в Украину автобусов, троллейбусов, грузовых автомобилей, самосвалов, автомобилей специального назначения происхождением из Беларуси общей стоимостью около $100 млн в год.
Белорусская сторона в лице "Торгового дома "Маз-Украина" обжаловала это решение, заявив, что оно нарушает положения статей 2 и 19 Договора о зоне свободной торговли от 18.11.2011 года и, вероятно, является результатом рассмотрения обращения ассоциации "Укравтопром".
В "Укравтопроме" заявили, что введенные ограничения полностью обоснованы, потому что Беларусь затрудняет доступ к своему рынку для украинских производителей. Например, при поставке товара из Украины в Республику Беларусь для участия в государственных закупках предприятия Украины должны получить сертификат соответствия в соответствующих органах стран ЕАЭС.
По данным ассоциации, еще одним барьером для украинских автобусов и грузовиков при поставках в Беларусь является утилизационный сбор на импорт колесных транспортных средств, в том числе из Украины. В то время как белорусские предприятия де-факто не являются плательщиками этого вида налога.
Белорусская сторона подала иск в Окружной административный суд Киева, в котором указала, что избранный украинской стороной способ защиты украинского производителя не соответствует Договору о зоне свободной торговли от 18.10.2011 и что существуют разрешенные правовые инструменты - антидемпинговая или компенсационная пошлина.
Суд принял сторону истца. Позже Апелляционный суд отклонил иск Минэкономики, а теперь украинское ведомство окончательно проиграло дело в Верховном суде.
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