Украинцы завезли рекордное количество б/у иномарок перед закрытием льготной растаможки

В Украине зарегистрировано 56 100 бывших в употреблении легковых автомобилей в октябре, что является максимальным показателем регистраций за месяц с февраля 2019 года. Об этом сообщает ассоциация украинских автопроизводителей УкрАвтопром.

По сравнению с октябрем 2020 года количество регистраций увеличилось в полтора раза, по сравнению с сентябрем текущего года - на 3%, добавляют в ассоциации.

С июля 2021 года, когда в Украине начал действовать режим льготной растаможки автомобилей на еврономерах, в страну завозилось более 50 000 б/у иномарок ежемесячно. До льготного периода - не более 20 000 авто в месяц.

Всего, за время действия упрощенной растаможки с 15 июня по 1 ноября, в Украине зарегистрировано 216 200 импортных автомобилей с пробегом, что на 20 000 авто больше, чем импортировано за первое полугодие 2021 года.

Льготное растаможивание продлится еще до 10 ноября.

Наиболее популярной маркой растаможенных авто в октябре стал Volkswagen - зарегистрировано 10 500 авто.

На втором месте Renault с 4599 регистраций. Третий результат у Ford - 4322 авто. Четвертый у Opel - 4290 авто. Пятый у Skoda - 4015 авто.

Всего с начала года на украинские номера перешли 411 700 импортных б/у автомобилей, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в пять раз больше, чем зарегистрировано новых автомобилей с начала года.