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Главу Таможни назначили министром стратегпрома
14:11 04.11.2021 |
Верховная Рада 3 ноября назначила на должность министра по стратегическим отраслям промышленности руководителя таможни Павла Рябикина.
Об этом известно с заседания парламента.
Кандидатуру министра поддержали 237 нардепов.
Во время своего выступления он рассказал о своих задачах в должности. Прежде всего, Рябикин в должности будет сосредотачиваться на защите территориальной ценности и безопасности Украины.
Он подчеркнул координацию заказчиков и производителей государственного оборонного заказа для обеспечения обороноспособности государства. Также Рябикин заявил об обеспечении ДОЗов отечественных производителей независимо от их формы собственности.
Новый министр отметил, что для развития оборонно-промышленного комплекса необходимо скорейшее принятие закона об особенностях реформы ОПК.
"Украинская оборонка имеет компетентность в космическом ракетостроении, авиационной и бронетанковой технике, двигателестроении, высокоточном вооружении и радиоэлектротехнике", - заявил он.
Для того, чтобы сохранить и дальше развивать ОПК, необходимо оперативно проводить реформирование и корпоратизацию предприятий, где Минстратегпром должен выступить в качестве координатора процесса, добавил он.
Ранее экономический комитет рекомендовал Раде поддержать кандидатуру Рябикина на должность министра. Во время выступления глава экономического комитета Дмитрий Наталуха также акцентировал, что для развития украинского ОПК чрезвычайно важна локализация.
Рябикина назначили главой Гостаможни еще в ноябре 2020 года, сначала - по "карантинной" процедуре без конкурса. В сентябре этого года он победил в конкурсе на должность и был назначен повторно.
К тому же с марта 2017 года он работал гендиректором аэропорта "Борисполь". Как отмечает УП, во времена президентства Порошенко Рябикин был одним из ключевых кандидатов в министры инфраструктуры.
Таможенник трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах - также беспартийный, в 2012-2014 годах - от "УДАРа".
В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.
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