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Представители украинского бизнеса подписали «антимеморандум», чтобы не допустить списание вагонов по возрасту
14:06 04.11.2021 |
Представители ведущих отраслей экономики Украины подписали "антимеморандум", главная цель которого - донести до власти нецелесообразность программы обновления грузовых вагонов, которую инициирует Министерство инфраструктуры. Среди подписантов документа - металлургические, коксохимические, угледобывающие, аграрные предприятия, горнодобывающие и горно-обогатительные комбинаты, производители строительных материалов и химической промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Однако, по убеждению подписантов "антимеморандума", этот проект создаст предпосылки для искусственного долгосрочного дефицита на рынке вагонов в Украине, что будет иметь серьезные негативные последствия для предприятий и экономики Украины.
"Участники выступают за взвешенный подход, который будет предусматривать: постепенное обновление грузового парка без создания дефицита и усиление контроля за плановыми ремонтами вагонов для обеспечения безопасности движения. Пока же проектом предлагают до 2028 года отправить на металлолом 43% рабочего парка вагонов (около 75 тыс. единиц, что обойдется бизнесу в 107 млрд грн.). Это приведет к устойчивому долговременному дефициту на рынке вагонов, вследствие которого возникнут проблемы с отгрузкой продукции, повышением транспортных расходов, снижение объемов инвестиций в приоритетные проекты модернизации и социальные проекты. И как следствие - снижение объемов производства на предприятиях и темпов роста зарплат работников", - указывают участники "антимеморандума".
Также среди последствий, к которым приведет списание грузовых вагонов - сокращение объемов перевозок, что негативно повлияет на саму УЗ, и сокращение рабочих мест в производственных отраслях промышленности и АПК, а также в самой УЗ. Кроме того, страну ожидает снижение валютных поступлений и доходов в Госбюджет, подчеркивается в документе.
"Это нанесет очередной удар по инвестиционной привлекательности Украины - многие владельцы проинвестировали в вагонный парк и рассчитывали на использование вагонов в течение срока, который как минимум в 1,5 раза превышает нормативный. А в результате принятия проекта приказа МИУ они недополучат значительные средства", - подчеркивают участники "антимеморандума".
В документе напомнили, что опыт ведущих стран мира, в том числе США и стран ЕС, показывает более рациональный подход - ориентация на максимально возможный срок полезного использования вагонов через обеспечение удовлетворительного технического состояния вагона, без ограничения срока его службы регуляторными путями.
"Участники документа договорились доносить позицию относительно недопустимости принятия проекта приказа к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины, министру инфраструктуры, министру экономики, министру финансов, ГРС, АМКУ и другим органам государственной власти. А также - рекомендовать решать проблему технического состояния вагонов, опираясь на передовой мировой опыт, за счет улучшения контроля за проведением плановых ремонтов, а не списанием на металлолом технически исправных вагонов", - резюмируется в документе.
Напомним, суть программы от Министерства - в поэтапном списании грузовых вагонов по возрасту: начиная со следующего, 2022 года, УЗ и Министерство инфраструктуры Украины предлагают списывать 42-летние вагоны, и год за годом до 2028-го снизить "планку" до 22 лет эксплуатации. Для реализации этой программы МИУ инициировало подписание Меморандума между "Укрзализныцей", ведомством, финансовыми учреждениями и непосредственными участниками программы, а именно - вагоностроительными заводами.
Как сообщалось, ранее заместитель председателя "Всеукраинский аграрный совет" Михаил Соколов заявил, что программа списания грузовых вагонов по возрасту направлена на то, чтобы дать заработать миллиарды владельцам вагоностроительных заводов, среди которых два украинских олигарха, и окончательно уничтожит УЗ.
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