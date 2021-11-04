На следующей неделе для «евробляхеров» отменят льготные условия

В Украине с 10 ноября заканчивается период льготной растаможки "евроблях". Украинцев, которые нарушат сроки растаможки авто, будут штрафовать на 8,5 тыс. Кроме того, после указанной даты за растаможку придется платить по полной цене.

Сколько уже заработали на растаможке?

Всего льготой воспользовались 66 тыс. человек, они заплатили в бюджет 2,5 млрд грн, говорится в сообщении Государственной таможенной службы. Льготный период длился 180 дней и уже подходит к концу.

До 10 ноября пошлину при растаможке авто платить не нужно, а НДС нужно платить с акциза. Его размер составляет: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:

* машине до 9 лет - 0 евро;

* машине 10 лет - 25 евро;

* машине 11 лет - 50 евро;

* машине 12 лет - 75 евро;

* машине 13 лет - 100 евро;

* машине 14 лет - 125 евро;

* машине от 15 лет - 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

* ставка для двигателя до 2000 куб. см - 0,25 евро

* ставка для двигателя до 3000 куб. см - 0,2 евро

* ставка для двигателя до 4000 куб. см - 0,25 евро

* ставка для двигателя до 5000 куб. см - 0,35 евро

* ставка для двигателя от 5001 куб. см - 0,5 евро