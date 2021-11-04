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Кабмин направил еще 3,5 миллиарда на строительство и содержание местных дорог
07:55 04.11.2021 |
Кабинет Министров дополнительно направил 3,5 млрд грн на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание дорог местного значения, улиц и местных дорог коммунальной собственности.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее распоряжение правительство приняло с доработкой в однодневный срок на заседании 3 ноября.
Согласно тексту пояснительной записки к распоряжению, дополнительная субвенция распределяется за счет перевыполнения доходов государственного дорожного фонда в 2021 году. Предусматривается, что 10% от общей суммы дополнительного объема субвенции будут направлены в бюджет города Киева, 90% - местным бюджетам (кроме Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствующей административно-территориальной единице по состоянию на 1 января 2020 года.
Как сообщал Укринформ, в бюджете на 2021 год на развитие дорожной инфраструктуры в рамках программы "Большое строительство" предусмотрено 150 млрд грн.
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