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В Минсоцполитики пояснили, при каком доходе можна обращаться за субсидией
16:59 03.11.2021 |
Расходование свыше 15% совокупного дохода домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг уже является основанием для обращения за субсидией.
Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "1+1", часть видео которого опубликована на странице Министерства социальной политики Украины в Фейсбуке.
«Не вдаваясь в формулы, расчеты, нормы и так далее, мы можем сказать абсолютно такую понятную вещь: если домохозяйство тратит более 15% своего совокупного дохода на оплату коммунальных услуг, это уже основание для того, чтобы оно обратилось за оформлением субсидии. Конечно, органы социальной защиты будут изучать конкретные имущественные характеристики, но это дает возможность человеку хотя бы определиться - может быть ему назначена субсидия или нет», - заявил Музыченко.
По его словам, по поводу назначения субсидии можно обратиться непосредственно в органы социальной защиты населения, через ЦПАУ, через территориальные громады, также можно заполнить заявление и декларацию и отправить их по почте или заполнить онлайн соответствующую форму на сайте Министерства социальной политики.
Правительственный чиновник также напомнил о критериях, которые ограничивают возможности домохозяйств получить субсидию, в их числе, в частности: совершение покупок разовым платежом на сумму свыше 50 тысяч гривень, обмен валюты на крупную сумму, покупка автомобилей, которым менее 5 лет с даты выпуска, наличие двух и более жилых помещений в городах.
Как сообщалось, в начале октября Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2021 год, которые предусматривают выделение дополнительных 12 миллиардов гривень на субсидии.
Ранее заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко проинформировал, что выделенных средств на субсидии в текущем году абсолютно достаточно.
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