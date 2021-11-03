Финансовые новости
- |
- 03.11.21
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Любченко перед увольнением распустил Экспортно-кредитное агентство
16:55 03.11.2021 |
Министр экономики Алексей Любченко, которого Верховная Рада отправила сегодня в отставку, перед увольнением подписал приказы о досрочном прекращении полномочий всех пяти членов наблюдательного совета ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" и председателя правления общества Руслана Гашева. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Причиной роспуска стала "крайне неудовлетворительная деятельность общества и отсутствие реагирования на это со стороны членов наблюдательного совета".
Отмечается, что за год деятельности на руководящей должности Гашевым не были приняты меры, которые способствовали бы выполнению обществом возложенных на него законодательством полномочий по стимулированию украинских предприятий-экспортеров и, соответственно, увеличения экспорта.
"Обществом приостановлена работа над созданием таких продуктов как страхование экспортных кредитов портфельным методом и страхование факторинга. До сих пор не заработала программа компенсации процентной ставки по экспортным кредитам, являющаяся одним из основных инструментов стимулирования деятельности отечественных предприятий", - сообщили в Минэкономики.
За девять месяцев 2021 года агентство заключило четыре договора страхования и получено доход в размере 116 000 грн. Зато расходы общества за это время достигли 19,5 млн грн, добавили в ведомстве.
Минэкономики готовит объявление о проведении конкурса на должности членов наблюдательного совета общества.
Временно исполняющим обязанности председателя правления общества назначен заместитель председателя правления общества Вячеслав Попов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей
|Рада отправила Любченко в отставку с поста первого вице-премьера - министра экономики
|НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, который вчера подал в отставку
|Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Минсоцполитики пояснили, при каком доходе можна обращаться за субсидией
|Любченко перед увольнением распустил Экспортно-кредитное агентство
|Грузооборот морских портов в этом году сократился на 8,5% - АМПУ
|Нардепы хотят запретить продажу на рынках грибов непромышленного производства
|«Слуга народа» направила Кабмину предложения по трем новым министрам
|Рада устранила несогласованности в законе о приведении закона о НАБУ в соответствие с Конституцией
Это интересно
|Новая стратегия оказалась выигрышной: Redmi Note 10 Pro отлично продаётся и после выхода Redmi Note 11 Pro
|Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф
|Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля
|IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом
|Мировые расходы на облачные сервисы в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов
|Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа