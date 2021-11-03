Любченко перед увольнением распустил Экспортно-кредитное агентство

Министр экономики Алексей Любченко, которого Верховная Рада отправила сегодня в отставку, перед увольнением подписал приказы о досрочном прекращении полномочий всех пяти членов наблюдательного совета ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" и председателя правления общества Руслана Гашева. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Причиной роспуска стала "крайне неудовлетворительная деятельность общества и отсутствие реагирования на это со стороны членов наблюдательного совета".

Отмечается, что за год деятельности на руководящей должности Гашевым не были приняты меры, которые способствовали бы выполнению обществом возложенных на него законодательством полномочий по стимулированию украинских предприятий-экспортеров и, соответственно, увеличения экспорта.

"Обществом приостановлена работа над созданием таких продуктов как страхование экспортных кредитов портфельным методом и страхование факторинга. До сих пор не заработала программа компенсации процентной ставки по экспортным кредитам, являющаяся одним из основных инструментов стимулирования деятельности отечественных предприятий", - сообщили в Минэкономики.

За девять месяцев 2021 года агентство заключило четыре договора страхования и получено доход в размере 116 000 грн. Зато расходы общества за это время достигли 19,5 млн грн, добавили в ведомстве.

Минэкономики готовит объявление о проведении конкурса на должности членов наблюдательного совета общества.

Временно исполняющим обязанности председателя правления общества назначен заместитель председателя правления общества Вячеслав Попов.