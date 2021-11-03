Грузооборот морских портов в этом году сократился на 8,5% - АМПУ

Портовые операторы в морских портах Украины в январе-октябре 2021 года обработали 120,872 млн тонн грузов, что на 11,25 млн тонн или на 8,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

За январь-октябрь 2021 года портовые операторы в морских портах перегрузили 93,1 млн т экспортных грузов (-8,2% к аналогичному периоду 2020 года), 19,18 млн т импорта (-3,8% к аналогичному периоду 2020 года), 6,8 млн т транзитных (-20,5% к аналогичному периоду 2020 года), каботажных 1,7 млн ​​т (-18,6% к аналогичному периоду 2020 года).

Отмечается, что отрицательная динамика, темпы падения по сравнению с аналогичными периодами 2020 года, грузоперевалки в морских портах постепенно и ежемесячно уменьшаются: 20,4% - за первый квартал, 16,5% - за первое полугодие, 10% - за 9 месяцев, 8,5% - по итогам 10 месяцев.

Больше всего за 10 месяцев в портах обработано зерновых грузов и руды - 37,07 млн ​​т (-6%) и 31 млн т (-16,8%) соответственно. Перевалка нефтепродуктов за 10 месяцев этого года увеличилась на 55,9% и составила 1,52 млн т.

Также за январь-октябрь этого года контейнеров обработано 840 289 TEU, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По итогам 10 месяцев 2021 года показатели 5 портов превышают объемы перевалки в прошлом году - Черноморск 19,82 млн т (+2%), СМП Ольвия 3,8 млн т (+12,3%), Измаильский порт 3,19 млн т (+ 19,3%), Ренийский порт 985,97 тыс. т (+46,7%), порт Усть-Дунайск 40,6 тыс. т в 2,25 раза.

Портам Мариуполь и Одесса почти удалось добиться показателей прошлого года. Грузооборот порта Одесса за 10 месяцев составил 18,5 млн т (-4,9%), порта Мариуполь 5,72 млн т (-2,6%).

Как сообщал Укринформ, по данным АМПУ, портовые операторы в морских портах Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов, что на 1,14 млн тонн, или на 0,7% меньше, чем в 2019 году.