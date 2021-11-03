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«Слуга народа» направила Кабмину предложения по трем новым министрам
Об этом в своем Telegram-канале сообщила спикер "СН" Юлия Палийчук, передает "ДС".
Фракция предложила:
* Ирину Верещук - на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
* Юлию Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины. Отметим, что 2 ноября министр экономики Украины Алексей Любченко подал в отставку. СМИ писали, что его может заменить Свириденко. Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что в этой должности лучше быть женщине. 3 ноября "слуга" Александр Качура подтвердил, что фракция видит министром экономики Юлию Свириденко.
* Павла Рябикина - на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.
Напомним, сегодня Рада отправила в отставку пятерых членов правительства: министра окружающей среды Абрамовского, министра экономики Любченко, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруского, министра обороны Тарана и вице-премьера Резникова.
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