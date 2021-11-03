Введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета - Минсоцполитики

Введение накопительного уровня пенсионного обеспечения в первый год потребует дополнительных расходов из бюджета не менее 22 млрд грн, сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная со ссылкой на расчеты Министерства финансов.

"Одно из предложений Минфина - софинансирование накопительного уровня из ЕСВ и госбюджета по 1% в первый год введения такого уровня, по 1,5% во второй и по 2% в третий. И каждый процент, по их предложениям, обойдется в 22 млрд грн", - сообщила Лазебная на встрече с журналистами.

Эта сумма рассчитана, исходя из проекции госбюджета на 2023 год и модели введения обязательного накопительного уровня для украинцев старше 55 лет, в том числе физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц, уточнила министр соцполитики.

По словам Лазебной, обсуждается также возможность дополнительных добровольных взносов - на каждый дополнительный взнос налогоплательщика государство вносит равный взнос, но не более установленного лимита - 3% от средней заработной платы или около 5 тыс. грн. По мнению министра, это позволит стимулировать участников обязательного накопительного уровня инвестировать в будущую пенсию.