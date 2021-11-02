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Oxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2021г из-за COVID-19
13:36 02.11.2021 |
Oxford Economics ухудшил ожидания роста реального ВВП Украины до 3,5% в 2021 году с 4% в августовском прогнозе, а также прогноз роста экономики в 2022-м - до 3,4% с 3,5%.
"Мы понизили наш прогноз роста ВВП на 2021 год с 4% до 3,5%, чтобы отразить четвертую волну COVID-19, которая может затормозить восстановление в четвертом квартале. Украина регистрирует около 20 тыс. новых случаев COVID в день - это самый высокий показатель с начала пандемии", - указано в материалах прогноза Oxford Economics за октябрь, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".
В октябре резко увеличилась суточная вакцинация, но полностью вакцинировано только 16% населения, указывают аналитики.
В то же время аналитики ожидают роста номинального ВВП в 2021 году до $196,2 млрд по сравнению со $155,5 млрд в 2020-м, а в 2022-м - до $219 млрд.
При этом, по их мнению, в 2022 году экономика может вырасти на 3,4% при условии прогресса с вакцинацией.
Что касается дальнейших ожиданий, то Oxford Economics прогнозирует рост экономики Украины на 2,8% в 2023-м, 4% - в 2024-м и 4,1% - в 2025 году.
Средняя годовая инфляция в 2021 году ожидается на уровне 9,7% с дальнейшим снижением в 2022-м до 8,1%, в 2023-м - 5,4%, в 2024-м и 2025-м - 5%.
Стремительный рост цен на газ в Европе и высокие затраты на электроэнергию могут усложнить задачу Национального банка по возврату инфляции в коридор 5% (+/-1%), отмечают аналитики.
По их мнению, высокая инфляция вынудит центробанк поднять учетную ставку с нынешних 8,5% годовых до 9% в декабре несмотря на то, что он дал понять, что предпочитает не ужесточать денежно-кредитную политику в текущем цикле. При этом рост глобальных инфляционных рисков в 2022-м может потребовать дальнейшего повышения учетной ставки, указано в прогнозе.
По оценкам Oxford Economics, Украина нарастит экспорт товаров на 22,6% в этом году, хотя следующем экспорт снизится на 11,8%, а в дальнейшем возобновит рост на 5,3% в 2023-м, на 4,4% - в 2024-м и на 5,2% - в 2025 году.
Импорт товаров в Украину по итогам этого года вырастет на 18,4% с дальнейшим спадом на 3,7% в 2022-м, но вернется к росту в 2023-м - на 3,4%, в 2024-м - на 2,7%, в 2025 году -на 3,7%.
Дефицит текущего счета Oxford Economics оценивает в этом году на уровне 0,7% ВВП с дальнейшим углублением в последующие годы: до 2,8% ВВП - в 2022-м и 2,5% ВВП - в 2023-м.
Среднегодовой курс гривни в 2021 году ожидается на уровне 27,3 грн/$, в 2022-м - 28,7 грн/$, в 2023-м - 29,4 грн/$.
Аналитики допускают, что МВФ, скорее всего, одобрит выплату транша в ноябре в размере $0,7 млрд.
Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. В этом году Минэкономики и правительство ожидают роста на 4,1%. Национальный банк ожидает роста экономики в 2021 году на 3,1%, в 2022- на 3,8%.
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