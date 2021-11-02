JPMorgan улучшил прогноз курса гривни на 2022г и ожидает роста учетной ставки до 9% в I кв.-2022

Аналитики JPMorgan улучшили прогноз курса гривни на 2022 год и ожидают роста учетной ставки Национального банка в январе-марте следующего года до 9% с нынешних 8,5% годовых, свидетельствуют данные октябрьского прогноза EMEA Emerging Markets Research.

"Мы по-прежнему ожидаем, что в 2022 году более высокая инфляция заставит НБУ повысить, а не снизить учетную ставку. При этом следующий шаг к повышению НБУ сделает в первом квартале 2022 года", – говорится в материалах, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Прогноз также предполагает дальнейшее повышение учетной ставки на протяжении 2022 года: до 9,25% в апреле-июне, а также до 9,5% в октябре-декабре.

При этом аналитики улучшили прогноз курса национальной валюты конец текущего года и на 2022 год. Так, в октябре-декабре-2021 курс гривни прогнозируется на уровне 26,3 грн/$, тогда как ранее ожидалось 26,5 грн/$. На этом же уровне курс гривни останется в январе-марте следующего года, хотя раньше ожидалась девальвация до 27 грн/$. В апреле-июне 2022 года курс национальной валюты несколько снизится до 26,5 грн/$ (раньше ожидалось 27,3 грн/$), а в июле-сентябре - до 26,8 грн/$ (27,5 грн/$).

В целом JPMorgan ожидает роста реального ВВП Украины в 2021 году на 4,5%, в 2022-м - на 5%. При этом среднегодовая инфляция в этом году составит 9,4%, а в следующем снизится до 8,2%, прогнозируют аналитики.

По данным EMEA Emerging Markets Research, дефицит текущего счета Украины в 2021 году составит 1,6% ВВП с дальнейшим углублением до 2,3% ВВП.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. В этом году Минэкономики и правительство ожидают роста на 4,1%. Национальный банк ожидает роста экономики в 2021 году на 3,1%, в 2022- на 3,8%.