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Дефицит общего фонда госбюджета в октябре составил 13,9 млрд грн - Минфин
10:50 02.11.2021 |
Дефицит общего фонда государственного бюджета в октябре составил 13,9 млрд грн, тогда как общий фонд госбюджета в январе-октябре 2021 года сведен с дефицитом 54,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов во вторник.
"В январе-октябре 2021 года общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 54,5 млрд грн при росписи за отчетный период в сумме 160,9 млрд грн", - указал на сайте Минфин со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно статистике Госказначейства, в октябре 2021 года в общий фонд госбюджета поступило 78,8 млрд грн, что на 2,3% больше месячной росписи. При этом налоговые поступления составили в октябре 38,6 млрд грн, из которых 11,7 млрд грн - поступления от налога на доходы физлиц и военного сбора, 14,4 млрд грн - от налога на добавленную стоимость, 6,4 млрд грн - с акциза на произведенные в Украине товары, 2,4 млрд грн - от налога на прибыль предприятий, а также 1,9 млрд грн - за счет рентной платы за пользование недрами.
Таможенные поступления пополнили общий фонд госбюджета в октябре на 37 млрд грн, что составляет 1,5% от росписи, при этом 34,5 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,3 млрд грн - ввозной пошлины, указал Минфин со ссылкой на ГКСУ.
В целом доходы общего фонда за десять месяцев составили 862,1 млрд грн, расходы - 921,5 млрд грн. При этом расходная часть недовыполнена относительно росписи на 7,3%, уточнил Минфин.
"Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, обслуживание долга и субвенции, дотации местным бюджетам проводились в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - подчеркнуло министерство.
По данным Минфина, фактические заимствования в общий фонд госбюджета в январе-октябре этого года составили 401,7 млрд грн, что на 23,4% меньше от плана. Размещение ОВГЗ для финансирования госбюджета принесло 282,9 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 80,6 млрд грн ($2,4 млрд та EUR 418,1 млн).
"Помимо этого, был проведен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с дальнейшим приобретением в госсобственность в обмен на такие облигации акций ЧАО "Экспортно-кредитное агентство", - указал Минфин.
По его данным, из внешних источников привлечено 117 млрд грн, в частности: 48,2 млрд грн ($1,75 млрд) - через размещение восьмилетних ОВГЗ под 6,876% годовых и их доразмещение с доходностью 6,3%; 37,9 млрд грн (1 млрд СПЗ) от МВФ; 18 млрд грн (EUR588,7 млн) макрофинансовой помощи ЕС; 9,6 млрд грн ($350 млн) займа МБРР в рамках программы "Допфинансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
При этом погашение госдолга за десять месяцев 2021 года были на 3% ниже плана и составили 391,8 млрд грн, платежи по обслуживанию оставались на 7,1% ниже плана - 116,6 млрд грн, добавил Минфин.
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