Рынок новых легковых авто в октябре сократился на 6%

В октябре текущего года украинский автопарк пополнили почти 8 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлогодним показателем регистрации новых авто уменьшились на 6%, а относительно предыдущего месяца на 16 процентов, сообщает Укравтопром.

Наибольшим спросом в прошлом месяце опять пользовались автомобили марки TOYOTA, которых было зарегистрировано 1244 шт. По сравнению с октябрем 2020 реализация новых Тойот в Украине уменьшилась на 9 процентов.

На втором месте, как и в предыдущем месяце, французская марка RENAULT. Однако октябрьские регистрации автомобилей этой марки упали на 35% до 926 шт.

Третью строчку рейтинга с 20-процентным падением сохранила за собой KIA. За месяц 668 новых авто этой корейской марки пополнили украинский автопарк.

CHERY в два с половиной раза увеличила октябрьские продажи и продемонстрировала четвертый результат - 488 авто.

Замыкает пятерку лидеров месяца с четырехкратным ростом продаж MITSUBISHI - 456 шт.