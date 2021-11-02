Доходы госбюджета Украины в октябре перевыполнены на 2,2% от плана – Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в октябре 2021 года составили 94,48 млрд грн, что на 2,2%, или на 2,03 млрд грн выше планового показателя и на 22,2% больше октября-2020, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно данным, обнародованным службой в понедельник, общий фонд госбюджета в октябре пополнился на 78,82 млрд грн, что на 2,3%, или 1,7 млрд грн, больше плана и на 21,1% – показателя октября-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-октябрь, то они в 2021 году перевыполнены на 4,5%, или на 43,7 млрд грн, от плана и на 21% превышают прошлогодний уровень за указанный период.

В целом за десять месяцев этого года госбюджет получил 1,018 трлн грн, в том числе по общему фонду – 862,12 млрд грн, что на 3,6%, или на 30,3 млрд грн, больше плана и почти на 20% – показателей январь-октября-2020.

Как указало казначейство, таможня в октябре текущего года принесла 37 млрд грн, что на 1,5% выше ожидаемого показателя и на 23,6% выше показателя аналогичного месяца 2020 года. В январе-октябре этого года таможенные поступления составили 321 млрд грн, что на 4,1% превысило индикатив Минфина и на 37,1% – показатель десяти месяцев прошлого года.

Налоговые поступления в октябре принесли в бюджет 38,57 млрд грн, эта сумма на 3,3% выше планового уровня и на 20,1% - прошлогоднего.

За январь-октябрь 2021 года налоговые поступления принесли в бюджет 488,16 млрд грн и на 5% были выше ожидаемого показателя и на 16,4% - января-октября-2020, показывают данные ГКСУ.

Согласно данным Госказначейства, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом месяце снизилось почти до 13,65 млрд грн по сравнению с сентябрьскими 14,2 млрд грн.

Доходы местных бюджетов за десять месяцев этого года были на 4,9% выше ожидаемого уровня – 287,3 млрд грн, что на 19,7% выше десяти месяцев 2020-го. В то же время в октябре местные бюджеты получили 34,37 млрд грн, что на 25,6% выше плана и на 22,9% больше прошлогоднего уровня за этот период.

Поступления от ЕСВ в октябре составили 30,33 млрд грн, что на 14,2% больше, чем в октябре-2020.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.