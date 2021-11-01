Финансовые новости
- |
- 01.11.21
- |
- 21:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина присоединилась к общей системе маршрутных сборов Евроконтроля
17:31 01.11.2021 |
Украина с 1 ноября присоединилась к общей системе маршрутных сборов Евроконтроля, что стало завершающим этапом инкорпорирования лучших европейских практик в области аэронавигации и позволило внедрить в Украине европейскую систему взаимодействия в аэронавигационной сфере.
Как передает Укринформ, об этом сообщил глава Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Андрей Ярмак в Фейсбуке.
Он отметил, что теперь взимание платы за аэронавигационные услуги на маршруте в воздушном пространстве Украины от украинских и зарубежных авиакомпаний будет осуществляться через Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля (Central Route Charges Office - CRCO).
"Техинтеграция дает конкретные преимущества каждому участнику авиационного рынка. Для авиакомпаний - открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодная актуализация и удобная оплата счетов. Для Украэроруха - полное покрытие собственных расходов за счет ставок и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями. Для Украины - свидетельство непоколебимости евроинтеграционного курса во внешней политике", - написал Ярмак.
В процессе технической интеграции проведена масштабная работа по приведению национальной базы расходов в соответствие с требованиями и принципами Евроконтроля и ІСАО, адаптирована национальная нормативно-правовая база в сфере аэронавигации к европейским стандартам, обеспечено соответствие операционных и технических процедур формата Евроконтроля, начат постоянный конструктивный диалог с организациями и авиакомпаниями на платформе Евроконтроля.
Взимание платы за аэронавигационное обслуживание от имени стран-членов Евроконтроля является одной из задач организации вместе с формированием панъевропейской стратегии функционирования и развития безопасной и эффективной аэронавигационной системы. Это открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, предусматривающий ежегодную актуализацию и удобную оплату счетов.
Как сообщалось, с 2021 года Украина ввела инициативу по созданию двух зон взимания платы за аэронавигацию на маршруте - в воздушном пространстве над материковой частью Украины (charging zone «Ukraine») и в международном воздушном пространстве над открытыми водами отдельных районов Черного моря, где право обслуживания воздушного движения делегировано Украине (charging zone «Ukraine South»). Соответствующее решение было согласовано странами-членами Евроконтроля в конце прошлого года и продолжит функционирование в рамках технической интеграции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова
|«Внешний заказчик и «балоган»: Почему Тищенко устроил на Закарпатье плач Ярославны
|Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий
|Позитив недели. К ударам на Донбассе готовы все 12 наших «Байрактаров»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина присоединилась к общей системе маршрутных сборов Евроконтроля
|Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 8,5% поддержали 7 членов комитета НБУ, еще трое высказались за повышение до 9%
|Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выпали около 300 компаний
|Денежные переводы в Украину превысили $10 млрд с начала года
|Импорт электроэнергии из Беларуси и РФ. Регулятор разблокировал аукционы Укрэнерго
|Остатки на едином казначейском счете за месяц сократились более чем вдвое
|Бизнес в октябре ухудшил оценку перспектив, однако сохранил ее выше нейтрального уровня - НБУ
Это интересно
|Сериал «Игра в кальмара» запустил свою криптовалюту Squid. И у нее особое назначение
|Toyota официально представила электрический аналог RAV4
|Meta, бывшая Facebook, представила платформу для создания качественной смешанной реальности для гарнитур Oculus Quest
|Компания Facebook переименовалась в Meta
|Xiaomi представила Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+ — продвинутые 5G-смартфоны по цене от $187
|Хакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого года
|Глава Intel уверен в способности компании ускорить закон Мура в ближайшие десять лет