Украина присоединилась к общей системе маршрутных сборов Евроконтроля

Украина с 1 ноября присоединилась к общей системе маршрутных сборов Евроконтроля, что стало завершающим этапом инкорпорирования лучших европейских практик в области аэронавигации и позволило внедрить в Украине европейскую систему взаимодействия в аэронавигационной сфере.

Как передает Укринформ, об этом сообщил глава Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Андрей Ярмак в Фейсбуке.

Он отметил, что теперь взимание платы за аэронавигационные услуги на маршруте в воздушном пространстве Украины от украинских и зарубежных авиакомпаний будет осуществляться через Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля (Central Route Charges Office - CRCO).

"Техинтеграция дает конкретные преимущества каждому участнику авиационного рынка. Для авиакомпаний - открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодная актуализация и удобная оплата счетов. Для Украэроруха - полное покрытие собственных расходов за счет ставок и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями. Для Украины - свидетельство непоколебимости евроинтеграционного курса во внешней политике", - написал Ярмак.

В процессе технической интеграции проведена ​​масштабная работа по приведению национальной базы расходов в соответствие с требованиями и принципами Евроконтроля и ІСАО, адаптирована национальная нормативно-правовая база в сфере аэронавигации к европейским стандартам, обеспечено соответствие операционных и технических процедур формата Евроконтроля, начат постоянный конструктивный диалог с организациями и авиакомпаниями на платформе Евроконтроля.

Взимание платы за аэронавигационное обслуживание от имени стран-членов Евроконтроля является одной из задач организации вместе с формированием панъевропейской стратегии функционирования и развития безопасной и эффективной аэронавигационной системы. Это открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, предусматривающий ежегодную актуализацию и удобную оплату счетов.

Как сообщалось, с 2021 года Украина ввела инициативу по созданию двух зон взимания платы за аэронавигацию на маршруте - в воздушном пространстве над материковой частью Украины (charging zone «Ukraine») и в международном воздушном пространстве над открытыми водами отдельных районов Черного моря, где право обслуживания воздушного движения делегировано Украине (charging zone «Ukraine South»). Соответствующее решение было согласовано странами-членами Евроконтроля в конце прошлого года и продолжит функционирование в рамках технической интеграции.