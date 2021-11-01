Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выпали около 300 компаний

Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло 290 компаний. Об этом пишет платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

При этом в реестр включены 258 новых компаний. В итоге реестр сократился на 32 компании.

Больше всего из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло компаний, занимающихся оптовой торговлей - 10.

Также в реестр добавилось 18 компаний, занимающихся энергетическим бизнесом и 10 компаний из сельскохозяйственного сектора.

Всего в реестре числится 1341 крупный налогоплательщик.

Согласно налоговому кодексу, крупным налогоплательщиком считается компания с годовым доходом в более 50 млн евро, или с общей суммой годовых отчислений в госбюджет в более 1,5 млн евро.

На долю крупных налогоплательщиков приходилось 60% налоговых поступлений в бюджет по итогу 2020 года.