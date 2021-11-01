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Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выпали около 300 компаний
16:11 01.11.2021 |
Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло 290 компаний. Об этом пишет платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
При этом в реестр включены 258 новых компаний. В итоге реестр сократился на 32 компании.
Больше всего из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло компаний, занимающихся оптовой торговлей - 10.
Также в реестр добавилось 18 компаний, занимающихся энергетическим бизнесом и 10 компаний из сельскохозяйственного сектора.
Всего в реестре числится 1341 крупный налогоплательщик.
Согласно налоговому кодексу, крупным налогоплательщиком считается компания с годовым доходом в более 50 млн евро, или с общей суммой годовых отчислений в госбюджет в более 1,5 млн евро.
На долю крупных налогоплательщиков приходилось 60% налоговых поступлений в бюджет по итогу 2020 года.
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