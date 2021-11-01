Остатки на едином казначейском счете за месяц сократились более чем вдвое

По состоянию на 1 ноября средства на Едином казначейском счете сократились на 23,17 млрд грн с начала октября, сообщает Государственная казначейская служба.

На счетах государственной казны сейчас 18,97 млрд грн. Это более чем вдвое меньше по сравнению с октябрем 2021 года - 42,14 млрд грн. Но средств на казначейском счете сейчас больше по сравнению с ноябрем прошлого года - 15,15 млрд грн.

Единый казначейский счет - основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.