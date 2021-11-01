Бизнес в октябре ухудшил оценку перспектив, однако сохранил ее выше нейтрального уровня - НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в октябре снизился до 51,4 с 53,1 в сентябре, однако остался выше нейтрального уровня, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса предприятий, проведенного центробанком.

"Бизнес в октябре ослабил положительные оценки по экономическому состоянию своих предприятий (...) Устойчивый потребительский спрос и инвестиционная активность продолжали положительно влиять на ожидания респондентов, в то же время удорожание энергоносителей, рост заболеваемости и усиление карантинных мер как в Украине, так и в мире ослабили положительные оценки", - констатирует Нацбанк.

Так, предприятия промышленности ухудшили оценки до 52,2 с 52,8 в сентябре. Респонденты несколько ослабили положительные ожидания объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

По данным опроса, предприятия сферы услуг также ухудшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс сократился в октябре до 51,3 с 51,8 месяцем ранее. Респонденты ожидают роста объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Как отмечается, в октябре секторный индекс предприятий строительства снизился до 50,2 с 51,2 в сентябре. Респонденты ухудшили оценки по росту объемов закупки сырья и материалов на фоне очень высоких ожиданий повышения цен поставщиков и стоимости услуг подрядчиков.

Помимо этого, секторный индекс предприятий торговли в октябре сократился до 52,2 с 56,1 сентябре. Респонденты ухудшили ожидания по объему товарооборота и закупки товаров для продажи.

Согласно сообщению, предприятия торговли и сферы услуг ожидают увеличения численности работников, тогда как респонденты промышленности и строительства второй месяц подряд настроены на ее сокращение.

Ежемесячный опрос проводился с 4 по 23 октября 2021 года. В нем приняли участие 324 предприятия. Среди опрошенных 44,9% - компании промышленности, 30,2% - сферы услуг, 21,1% - торговли, 3,8% - строительства. 35,5% респондентов - крупные предприятия, 29,6% - средние, 34,9% - малые.

