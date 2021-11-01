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Для производства собственного контента украинские ОТТ-платформы должны увеличить средний чек - SWEET.TV
15:32 01.11.2021 |
Украинский онлайн-кинотеатр SWEET.TV считает необходимым увеличить средний чек за пользование ОТТ-сервисами с целью появления возможности производства собственного контента.
Как сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор SWEET.TV Александр Резунов, стоимость среднего тарифного плана ОТТ-сервиса в Украине на сегодня - в пределах 100 грн (около $3,5). В эту цену входит роялти за трансляцию телеканалов и фильмы.
"Для возможности генерации собственного контента у украинских платформ должен вырасти средний чек. Тогда они смогут себе позволить себе создавать оригинальный контент за свои деньги. Netflix, у которого нет телеканалов, стоит $10. Высокий чек помог платформе создать много оригинального контента, за который не нужно платить ежемесячные роялти", - отметил он.
По словам Резунова, Netflix также монетизирует свой контент по всему миру. Между тем украинские производители могут рассчитывать только на территорию своей страны, поскольку для большинства на сегодняшний день продать контент за рубеж - большая удача.
"Подводя итог: рынок должен созреть и сформироваться. Соответственно, если рынок платного телевидения, платных сервисов сформируется, больше людей начнет платить, будет меньше пиратства, будет расти средний чек. Тогда платформы смогут позволить себе покупать и производить собственный контент", - подчеркнул директор SWEET.TV.
SWEET.TV - украинская ОТТ-платформа, на которой представлены более 260 телеканалов, в том числе в HD и 4K, продуктам Disney, Pixar, DreamWorks и др.
У платформы заключены прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony и другими международными производителями контента по дубляжу и озвучиванию медиапродуктов именно для территории Украины, а не для СНГ. Сервис создает украиноязычный дубляж и озвучивание для культовых голливудских фильмов в проекте "Hollywood на украинском языке".
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