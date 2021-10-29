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Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности аналитиков и детективов
19:13 29.10.2021 |
В Бюро экономической безопасности Украины начался первый массовый набор на должности специалистов, которые составят профессиональный каркас ведомства, сообщают в пресс-службе БЭБ.
Согласно приказу директора БЭБ от 28 октября 2021 года, в Бюро ожидают претендентов на должности старших аналитиков, аналитиков, старших детективов, детективов, старших оперуполномоченных, старших инспекторов, оперуполномоченных и инспекторов.
В общей сложности, во время этого этапа предполагается отобрать 76 человек. Предельным сроком подачи документов определено 7 ноября.
Это первый конкурс на замещение должностей аттестованных работников. Для официального запуска работы Бюро планируется набрать 210 специалистов в центральный аппарат ведомства.
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