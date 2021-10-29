НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат украинцев

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная заработная плата в Украине за 2021 год вырастет на 19,2%, реальная (с учетом инфляции) - на 9,1%. В дальнейшем темпы роста существенно снизятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

Как отмечается в прогнозе, в 2022 году определенный сдерживающий эффект будут иметь ограничения по росту зарплат работников государственных органов власти, тогда как ожидания предприятий относительно роста зарплат довольно высоки.

"В результате реальные заработные платы будут расти на 4-6% за год, что будет соответствовать повышению производительности в экономике", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, в 2022 году номинальные зарплаты вырастут на 12,9%, реальные - на 5,9%, в 2022 году номинальные на 8,4%, реальные - 3,4%.

"В 2022-2023 годах вместе со снижением темпов роста заработных плат, несколько замедлится и рост частного потребления (примерно до 5% в год). В то же время его поддержит дальнейшее улучшение потребительских настроений, рост кредитования домохозяйств и отказ от карантинных ограничений", - отмечается в отчете.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. За последний год (по сравнению с сентябрем прошлого года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 6,9%.