Месяц жесткого локдауна по всей Украине приведет к дополнительным 0,3 п.п. потерь годового ВВП - оценка НБУ

Один месяц жесткого локдауна по всей Украине приведет к дополнительным 0,3 п.п. потерь ВВП в 2021 году, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в октябрьском инфляционном отчете.

"Введение на один месяц жесткого локдауна по всей территории страны для борьбы со всплеском заболеваемости (COVID-19 - ИФ) приведет к дополнительным 0,3 п.п. потерь ВВП в этом году", – указывается в отчете.

При этом НБУ отметил, что базовый сценарий макропрогноза предполагает карантин "красных зон" по отдельным регионам.

В то же время центробанк допускает возможность неблагоприятного сценария.

"В случае жесткого локдауна вырастет потребность в дополнительных бюджетных расходах. В то же время негативное влияние больше отразится на предложении, чем на спросе, что может усилить влияние проинфляционного давления", – отметил Нацбанк.