В Украине объем сделок с землей за неделю вырос на 5,1%

В Украине за период с 22 по 29 октября проведено 3,72 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения, что на 12,7% больше показателей прошлой недели, при этом общая площадь проданных земельных участков увеличилась на 5,1% - до 8,71 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.

Согласно сообщению, всего с момента открытия рынка земли 1 июля заключено 36,51 тыс. земельных сделок на участки общей площадью 90,44 тыс. га.

Таким образом, на прошлой неделе ежедневно осуществлялось в среднем 530 сделок с землей на общую площадь 1,24 тыс. га.

В соответствии с данными Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Киевской области – 105,7 тыс. грн. За ней следуют Львовская – 98,5 тыс. грн/га и Ивано-Франковская – 42,41 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Ривненская и Одесская области – соответственно 28,5 тыс. грн/га и 28,0 тыс. грн/га, за ними - Черновицкая и Хмельницкая области – соответственно 27,2 тыс. грн/га и 24,7 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях – 4,9 тыс. грн/га и 5,6 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской – 8 тыс. грн/га, тогда как средняя по стране – 23,44 тыс. грн/га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 11,79 тыс. га. За ней следуют Кировоградская – 11,67 тыс. га, Полтавская – 7,85 тыс. га, Днепропетровская – 7,75 тыс. га и Херсонская области – 6,84 тыс. га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке – 2,44 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,4-0,6 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 4,2-4,9 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Луганской и областях и даже 5,2 га – в Кировоградской.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.