Задолженность по зарплате в Украине с начала года возросла на 53,3% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом увеличилась на 1,9%, с начала года возросла на 53,3% и к 1 октября составила 4,005 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

По ее данным, на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 гг., сумма задолженности по зарплате на эту же дату составила 158,4 млн грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности по выплате зарплаты в сентябре-2021 года наблюдался в Луганской (на 65,7%), Волынской (на 22%), Львовской (на 16%), Черновицкой (на 12,5%), Донецкой (на 10,8%), Херсонской (на 10,4%), Ривненской (на 8,1%), Черкасской и Хмельницкой (на 4,4%), Черниговской (на 3,6%), Харьковской (на 2,9%), Житомирской (на 2,5%), Николаевской (на 0,6%), Кировоградской (на 0,5%) и Сумской (на 0,2%) областях.

При этом сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Полтавской (на 17,9%), Винницкой (на 12,7%), Запорожской (на 9,4%), Одесской и Тернопольской (на 6,8%), Закарпатской (на 6%), Киевской (на 5%), Днепропетровской (на 3,5%) и Ивано-Франковской (на 0,8%) областях, а также в Киеве (на 8,4%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в сентябре 2021 года задолженность по выплате зарплаты возросла в сфере финансовой и страховой деятельности - более чем в 1,5 раза (до 6,454 млн грн), в госуправлении и обороне – на 3,7% (до 5,669 млн грн), на предприятиях промышленности – на 3,6% (до 3,085 млрд грн), в строительстве – на 1,5% (до 88,754 млн грн), образовании – на 1,4% (до 17,170 млн грн), на предприятиях транспорта – на 1% (до 220,654 млн грн), в сфере административной деятельности – на 0,6%, (до 17,459 млн грн).

При этом в сфере временного размещения и организации питания задолженность по зарплате сократилась на 22% (до 1,831 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 14,7% (до 2,490 млн грн), в сельском хозяйстве - на 10,4% (до 54,965 млн грн), оптовой и розничной торговле - на 8% (до 34,351 млн грн), в сфере профессиональной и научной деятельности – на 6,4% (до 290,367 млн грн), операций с недвижимостью - на 5,8% (до 37,098 млн грн), в здравоохранении - на 4,9% (до 124,852 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 0,9% (до 15,746 млн грн), искусства, спорта и отдыха - на 0,6% (до 1,943млн грн).

Официальный курс на 28 октября – 26,3712 грн./$1.