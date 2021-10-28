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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин ввел должность правительственного уполномоченного по регуляторной политике

15:13 28.10.2021 |

Экономика

 

Кабинет министров Украины создал новую должность правительственного уполномоченного по регуляторной политике, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Согласно утвержденному положению, правительственный уполномоченный по регуляторной политике будет иметь экспертно-аналитические и консультативные функции по вопросам регуляторной политики.

В частности, подготовка экспертных выводов относительно регуляторного влияния проектов регуляторных актов, проведения мониторинга передерживания принципов государственной регуляторной политики во время принятия регуляторных актов, подготовка предложений по защите прав и интересов субъектов хозяйствования, которые были нарушены из-за действия регуляторных актов.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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