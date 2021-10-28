Количество ФЛП ежемесячно увеличивается в среднем на 7 тысяч – Опендатабот

В Украине количество физических лиц - предпринимателей (ФЛП) ежемесячно растет в среднем на 7 тысяч.

Как передает Укринформ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми государственными данными Опендатабот.

«По состоянию на 20 октября в Украине активны 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, открываются около 20 тысяч, а закрываются около 13 тысяч», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2021 года сумма на счетах физических лиц - предпринимателей увеличилась на 9%.

По состоянию на начало сентября 2021 года на банковских счетах ФЛП хранится 58 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 9 лет. В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.

Увеличение остатка на банковских счетах ФЛП, как отмечается, свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени.

Как сообщал Укринформ, за 2020 год физические лица - предприниматели (ФЛП) уплатили 52 млрд грн налогов.