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Количество ФЛП ежемесячно увеличивается в среднем на 7 тысяч – Опендатабот
14:49 28.10.2021 |
В Украине количество физических лиц - предпринимателей (ФЛП) ежемесячно растет в среднем на 7 тысяч.
Как передает Укринформ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми государственными данными Опендатабот.
«По состоянию на 20 октября в Украине активны 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, открываются около 20 тысяч, а закрываются около 13 тысяч», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 2021 года сумма на счетах физических лиц - предпринимателей увеличилась на 9%.
По состоянию на начало сентября 2021 года на банковских счетах ФЛП хранится 58 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 9 лет. В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.
Увеличение остатка на банковских счетах ФЛП, как отмечается, свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени.
Как сообщал Укринформ, за 2020 год физические лица - предприниматели (ФЛП) уплатили 52 млрд грн налогов.
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