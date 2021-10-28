«Негде будет сажать работников». Глава БЭБ рассказал о проблемах с помещением

У новосозданного Бюро экономической безопасности (БЭБ) все еще нет своего помещения. Рассмотрение этого вопроса затягивается в Кабмине. Об этом сказал директор БЭБ Вадим Мельник в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Мельника, он направил в Кабмин письмо с просьбой выделить для центрального аппарата БЭБ помещение по улице Шолуденко, 31 в городе Киеве (помещение Следственного управления финансовых расследований ГФС, - ред.).

"Этот вопрос сейчас в Кабмине рассматривается. Но ситуация с рассмотрением этой проблемы затягивается. Так что пройдет десять дней и нам негде будет сажать своих первых работников", - подчеркнул директор БЭБ.

Он также отметил, что если будет выделено здание, которое необходимо обустраивать, это потребует времени и средств на дополнительное оборудование. "То есть мы потеряем и время, и средства. Кстати, по бюджету - на 2022 год для БЭБ выделено около 600 млн грн... бюджетом не предусмотрены расходы на обустройство. Эти средства пойдут на заработную плату, коммунальные услуги и налоги", - сказал Мельник.

Кроме того, по словам директора БЭБ, в случае получения неподготовленного с точки зрения режимов секретности здания невозможно будет подключить блок аналитиков к базам данных, что в свою очередь парализует запуск работы БЭБ по новому функционалу.

Комментируя сроки запуска работы Бюро, он сообщил, что еще есть ряд законодательных актов, ожидающих одобрения в парламенте и нормативных документов, не утвержденных правительством.

"На этом фоне выдержать предыдущий срок запуска Бюро было физически невозможно", - заявил Мельник.

Он сообщил, что уже стартовали первые конкурсы на замещение вакантных должностей в БЭБ.

"В ряды центрального аппарата и территориальных подразделений по результатам конкурсов будет принято 4000 человек. Однако этот процесс будет разделен на несколько этапов. Для того чтобы вновь созданный центральный орган исполнительной власти заработал с 25 ноября, на первом этапе необходимо набрать 30% от состава центрального аппарата, то есть 210 человек. Такой шаг позволит запустить ведомство в практическую работу", - отметил Мельник.