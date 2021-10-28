Финансовые новости
- |
- 28.10.21
- |
- 10:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За два месяца налоговой амнистии в бюджет поступило 6 млн грн
09:15 28.10.2021 |
Со старта налоговой амнистии 1 сентября украинцы задекларировали уже 111 млн грн, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.
В бюджет от декларирования этой суммы поступило 6 млн грн.
"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", - сообщил Гетманцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице
ТОП-НОВОСТИ
|Комаровский и Гордон в помощь. Как Ахметов дразнит президента Разумковым
|Турчинов призвал украинцев приобщился к сбору средств на залог для генерала Павловского
|Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 с 4% до 3,5%
|Обострение на Донбассе: Что происходит в Старомарьевке и чего ждать дальше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.10.21
|За два месяца налоговой амнистии в бюджет поступило 6 млн грн
|Цена золота 28 октября продолжает сохранять стабильность в районе $1800 за унцию
|Нефть продолжает дешеветь 28 октября на данных о росте ее запасов в США
|«Газпром» планирует начать закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября
|Нардепы предлагают отменить проверку покупателей участков в населенных пунктах площадью до 1 га
Это интересно
|Учёные придумали, как уменьшить размеры оптических квантовых процессоров
|Миллиардер Безос строит орбитальную станцию
|Sony представила Xperia PRO-I — первый в мире смартфон с 1-дюймовым датчиком камеры
|Tesla стала первым автопроизводителем с величиной капитализации более $1 трлн
|Электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе
|НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ
|Facebook подала в суд на украинца, который похитил данные 178 млн пользователей