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В Украине 14% владельцев паев до сих пор не знают об открытии рынка земли
08:06 27.10.2021 |
По результатам Всеукраинского социологического исследования по проекту "Рынок земли в Украине" об открытии рынка знают 85,9% владельцев паев, а не знают вообще - 14,1%.
Об этом рассказал глава ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц во время круглого стола по теме: "Рынок земли. 100 дней прошло и что?", сообщает корреспондент Укринформа.
Он рассказал, что по данным опроса, 80,8% владельцев паев сдают землю в аренду, 14,5% - возделывают лично, 4,7% - не возделывают и не сдают в аренду.
Сдают в аренду фермеру 61,4% владельцев земельных паев, аграрному холдингу - 36,3%.
В качестве залога планируют использовать свой земельный пай 2,9%. Не планируют брать кредит под залог земли 83,3%, затруднились ответить 13,8% опрошенных владельцев паев.
Сдают в аренду от 7 до 10 лет 52,1% владельцев паев, от 10 до 20 лет - 19,0%, от 20 до 49 лет - 4,0%, неформальный договор - 17,0%.
Плату за аренду получают деньгами 42,3% собственников земельных паев, 16,6% - продукцией или услугами, 40,5% - деньгами и продукцией/услугами.
Воспользоваться своим правом на продажу земельного пая планируют в ближайшие 3 года 5,0% владельцев, 2,8% - в течение 3-5 лет, 7,2% - в течение 5-10 лет, 55,0% - не будут продавать, 25,0% затруднились ответить.
Покупку сельскохозяйственной земли иностранцами наравне с гражданами Украины поддерживают 5,6% опрошенных собственников земельных паев, а 62,9% не поддерживают ни в коем случае.
Анкетный опрос проведен исследовательской компанией "Центр прикладных исследований" в рамках совместного с "Экономической правдой" проекта "Рынок земли в Украине" при поддержке Фонда Конрада Аденауэра в Украине и некоммерческой организации Atlas Network с 20 августа по 5 сентября 2021 г.
Общее количество респондентов - 1058 человек.
География исследования - вся Украина (кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя, а также временно неподконтрольных правительству Украины территорий в Донецкой и Луганской областях).
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