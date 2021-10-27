Госдолг Украины в сентябре сократился на 0,55% в долларах и на 1,6% в гривне - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в сентябре 2021 года сократился на 0,55% в долларах США и составил $92,02 млрд, при этом снизился на 1,6% в гривне - до 2,445 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Согласно им, прямой госдолг в сентябре этого года в долларовом выражении снизился на 0,35% – до $81,61 млрд, в гривневом – сократился на 1,42%, до 2,168 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах сократился на 2,07% - до $44,47 млрд (в гривне – на 3,1% - до 1,181 трлн грн).

"Государственный долг по состоянию на конец сентября составил 2,168 трлн грн ($81,61 млрд), из которых 45,5% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,4% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (22,4% общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%)", – указал Минфин на сайте.

Гарантированный государством долг в сентябре в долларовом эквиваленте снизился на 1,98% - до $10,41 млрд, в гривне - на 3,04%, до 276,7 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 1,95% в долларовом эквиваленте и сократился на 1,6% – в гривневом.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в сентябре укрепился до 26,58 грн/$1 по сравнению с 26,86 грн/$1 в августе.

По информации Минфина, доля обязательств в СПЗ по итогам сентября выросла до 13,77%, в украинской гривне - до 37,14%, тогда как снизилась в долларах - до 35,6%, в евро - до 12,91%, а в иене осталась на прежнем уровне 0,58%.

Согласно сообщению министерства, в сентябре Минфин провел 23 аукциона по размещению ОВГЗ, на финансирование госдолга поступило 20,7 млрд грн. Помимо этого, в бюджет в минувшем месяце поступили средства от распределения СПЗ МВФ в объеме 1 млрд СПЗ или около 37,9 млрд грн.

В сентябре Минфин также провел погашение третьей серии облигаций внешнего госзайма, выпущенного в ходе реструктуризации в 2015-м, а также третий и последний выпуск облигаций внешнего госзайма под гарантию США. Общая сумма платежей по этим инструментам составила свыше $2,3 млрд.

"Платежи по погашению госдолга в январе-сентябре 2021 года составили 357,4 млрд грн, платежи по обслуживанию - 110,1 млрд грн", – добавил Минфин.