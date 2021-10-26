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Дефицит госбюджета в январе-сентябре составил 40 млрд грн - Госказначейство
18:40 26.10.2021 |
Профицит государственного бюджета в сентябре 2021 года составил 29,7 млрд грн, тогда как государственный бюджет в январе-сентябре сведен с дефицитом 39,8 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).
Согласно им, общий фонд в сентябре был сведен с дефицитом 26,9 млрд грн, тогда как дефицит общего фонда за январь-сентябрь составил 40,6 млрд грн.
Как указало Госказначейство, заимствования в сентябре составили 60,6 млрд грн, а за девять месяцев - 370,74 млрд грн. В том числе внутренние заимствования составили 20,66 млрд грн в сентябре, а в январе-сентябре достигли 262,56 млрд грн.
Погашения в сентябре составили 74,6 млрд грн, за девять месяцев - 357,6 млрд грн, в том числе внутренние - 15,2 млрд грн в сентябре и 269,3 млрд грн - за девять месяцев.
Приватизация по итогам января-сентября этого года принесла 2 млрд грн при годовом плане 12 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСу.
Доходы госбюджета в январе-сентябре составили 924,48 млрд грн, в том числе по общему фонду - 783,3 млрд грн при плане в 754,7 млрд грн. Расходы госбюджета за девять месяцев составили 960,8 млрд грн, в том числе по общему фонду - 827,9 млрд грн при при плане 896,2 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,146 трлн грн, в том числе 1,021 трлн грн по общему фонду, расходы - 1,384 трлн грн и 1,245 трлн грн соответственно.
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