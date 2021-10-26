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Транспортные предприятия Украины за 9 мес. увеличили перевозку грузов на 4,2% - Госстат
16:28 26.10.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-сентябре 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 453,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,5% - до 213,6 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-сентябре 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 229,7 млн тонн грузов, что на 2,9% больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Автомобильным транспортом перевезено 162,2 млн тонн (+18,3%), водным – 3,7 млн тонн (-2,8%), трубопроводным – 57,8 млн тонн (-18,8%), авиационным – 0,1 млн тонн (-2%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-сентябре 2021 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-сентябрю 2020 года
|млн т
|в % к январю-сентябрю 2020 года
|Транспорт всего
|213645,7
|101,5
|453,5
|104,2
|железнодорожный
|131778,1
|102,8
|229,7
|102,9
|автомобильный
|33999,0
|110,5
|162,2
|118,3
|водный
|2169,2
|102,1
|3,7
|97,2
|трубопроводный
|45463,1
|92,6
|57,8
|81,2
|авиационный
|236,3
|108,6
|0,1
|98,0
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