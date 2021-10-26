Транспортные предприятия Украины за 9 мес. увеличили перевозку грузов на 4,2% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-сентябре 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 453,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,5% - до 213,6 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-сентябре 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 229,7 млн тонн грузов, что на 2,9% больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Автомобильным транспортом перевезено 162,2 млн тонн (+18,3%), водным – 3,7 млн тонн (-2,8%), трубопроводным – 57,8 млн тонн (-18,8%), авиационным – 0,1 млн тонн (-2%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-сентябре 2021 года: