Morgan Stanley сохранил оценку роста ВВП Украины в 2021г на уровне 3,4%

Аналитики Morgan Stanley сохранили оценку роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,4% и на 4,2% - в 2022-м, указано в материалах прогноза, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно прогнозу, инфляция в Украине снизится до 9,5% к концу 2021 года и до 5,7% - к концу 2022 года.

Эксперты Morgan Stanley также прогнозируют дефицит счета текущих операций на уровне 0,5% ВВП в 2021 году и 2,5% в 2022-м.

Они ожидают, что программа финансирования Международного валютного фонда stand-by (SBA), скорее всего, будет продлена на шесть месяцев - до конца июня 2022 года.

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Среди рисков прогноза Morgan Stanley отмечает низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами. Помимо этого аналитики прогнозируют увеличение Национальным банком учетной ставки с нынешних 8% годовых до 8,5%.