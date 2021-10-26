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Morgan Stanley сохранил оценку роста ВВП Украины в 2021г на уровне 3,4%
15:27 26.10.2021 |
Аналитики Morgan Stanley сохранили оценку роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,4% и на 4,2% - в 2022-м, указано в материалах прогноза, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Согласно прогнозу, инфляция в Украине снизится до 9,5% к концу 2021 года и до 5,7% - к концу 2022 года.
Эксперты Morgan Stanley также прогнозируют дефицит счета текущих операций на уровне 0,5% ВВП в 2021 году и 2,5% в 2022-м.
Они ожидают, что программа финансирования Международного валютного фонда stand-by (SBA), скорее всего, будет продлена на шесть месяцев - до конца июня 2022 года.
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27.08.21 Morgan Stanley ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,4%
Среди рисков прогноза Morgan Stanley отмечает низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами. Помимо этого аналитики прогнозируют увеличение Национальным банком учетной ставки с нынешних 8% годовых до 8,5%.
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