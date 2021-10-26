В Минфине сказали, куда пойдут €600 миллионов помощи от ЕС

Полученные от ЕС 600 млн грн будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.

"Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины. С учетом полученных средств, общая сумма кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014-2021 годов, достигла 5,01 млрд евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года. В министерстве напоминают, что основным условием для получения указанного транша была реализация структурных реформ в сферах управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и государственных предприятий.

«Мы благодарны партнерам из Европейского Союза за длительную поддержку нашей страны на пути экономического развития и проведения ключевых реформ. Украинская сторона выполнила согласованные сторонами условия программы макрофинансовой помощи, что позволило привлечь указанный займ. Мы продолжаем активную работу для обеспечения макрофинансовой стабильности государства и внедрения структурных реформ», - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как сообщалось, сегодня, 25 октября, Украина получила от Европейского Союза второй транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи ЕС в номинальном объеме 600 млн евро.

В июле 2020 года Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации "исключительной" (пятой по счету) программы макрофинансовой помощи в объеме до 1,2 млрд евро. В декабре 2020 года Украина получила от ЕС первый транш номинальной стоимостью 600 млн евро.