Финансовые новости
- |
- 25.10.21
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Еврокомиссия предоставила Украине транш макрофина на 600 млн евро
Европейская комиссия в понедельник выделила Укране второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
Об этом в на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕК, пишет "Европейская правда".
"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выделила 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине. Это второй и последний транш по действующей программе макрофинансофои помощи Украине после первой выплаты 600 млн евро в декабре 2020 года", - отметила она.
Эта выплата является частью экстренного пакета макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро для десяти партнеров Евросоюза, который направлен на то, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии COVID-19.
Макрофинансовая помощь - это кредитные средства, которые предоставляются по очень выгодной ставке.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за плодотворное сотрудничество и эффективную поддержку реформ.
Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с Международным валютным фондом.
Первый транш Европейской комиссии от имени ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 году в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первую выплату была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.
Выдачу второго транша привязали к выполнению восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшение деловой среды и управления государственными предприятиями.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу
|Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов
|Позитив недели. Британия продаст нам ракеты Brimstone
|Опыт Кучмы и Януковича не научил. Зачем «слугам» новая война со СМИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Законопроект о местном референдуме направили в Венецианскую комиссию
|Еврокомиссия предоставила Украине транш макрофина на 600 млн евро
|Молдова объявила тендеры на закупку газа с поставкой из Украины и Румынии
|Бензины и ДТ 25 октября продолжили дорожать в рознице
|Украина с начала октября снизила запасы в ПХГ на 2%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.10.21
|В Клубе экспертов прошло первое мероприятие по популяризации украинских вин
Это интересно
|Люксембург первым в Европе легализует выращивание и потребление каннабиса
|Электромобили и гибриды заняли пятую часть европейского рынка новых авто в III квартале
|«Новая почта» предупреждает о мошенниках, которые прикрываются именем компании
|Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin
|Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину
|Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций
|BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive