Еврокомиссия предоставила Украине транш макрофина на 600 млн евро

Европейская комиссия в понедельник выделила Укране второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом в на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕК, пишет "Европейская правда".

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выделила 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине. Это второй и последний транш по действующей программе макрофинансофои помощи Украине после первой выплаты 600 млн евро в декабре 2020 года", - отметила она.

Эта выплата является частью экстренного пакета макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро для десяти партнеров Евросоюза, который направлен на то, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии COVID-19.

Макрофинансовая помощь - это кредитные средства, которые предоставляются по очень выгодной ставке.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за плодотворное сотрудничество и эффективную поддержку реформ.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Первый транш Европейской комиссии от имени ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 году в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первую выплату была осуществлена ​​без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

Выдачу второго транша привязали к выполнению восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшение деловой среды и управления государственными предприятиями.