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Французская компания по киберзащите откроет офис в Украине
09:34 25.10.2021 |
В Минцифры заявили, что французская компания по киберзащите Thales вскоре откроет офис в Украине.
В Министерстве цифровой трансформации заявили, что французская компания Thales, которая выпускает информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, вскоре отроет свой офис в Украине.
Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на встречу главы ведомства Михаила Федорова с представителями компании в Париже.
Сообщается, что на данный момент Thales активно работает над открытием офиса в Украине. По данным министерства, компания уже назначила директора офиса - Сергея Романца.
Также отмечается, что компании интересен рынок Украины и Thales видит большой потенциал для развития и применения своих продуктов по кибербезопасности.
«Умение противостоять кибератакам критически важно для каждого государства в современном цифровом мире. Это сфера, которая требует постоянного улучшения и обновления решений. Поэтому Украина заинтересована в обмене опытом, совместных учениях и практическом взаимодействии с другими странами», - отметил министр Федоров.
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