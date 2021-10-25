Французская компания по киберзащите откроет офис в Украине

В Минцифры заявили, что французская компания по киберзащите Thales вскоре откроет офис в Украине.

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что французская компания Thales, которая выпускает информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, вскоре отроет свой офис в Украине.

Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на встречу главы ведомства Михаила Федорова с представителями компании в Париже.

Сообщается, что на данный момент Thales активно работает над открытием офиса в Украине. По данным министерства, компания уже назначила директора офиса - Сергея Романца.

Также отмечается, что компании интересен рынок Украины и Thales видит большой потенциал для развития и применения своих продуктов по кибербезопасности.

«Умение противостоять кибератакам критически важно для каждого государства в современном цифровом мире. Это сфера, которая требует постоянного улучшения и обновления решений. Поэтому Украина заинтересована в обмене опытом, совместных учениях и практическом взаимодействии с другими странами», - отметил министр Федоров.