Размер штрафов в Украине не будет привязан к прожиточному минимуму – министр соцполитики

В Украине размер штрафов не будет привязан к прожиточному минимуму, а также готовятся изменения в методологию его расчета так, чтобы этот показатель удовлетворял потребности человека, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу "Дом".

По словам министра, основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

"Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - рассказала Лазебная.

Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.

"Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила министр.