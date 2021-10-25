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Размер штрафов в Украине не будет привязан к прожиточному минимуму – министр соцполитики
08:41 25.10.2021 |
В Украине размер штрафов не будет привязан к прожиточному минимуму, а также готовятся изменения в методологию его расчета так, чтобы этот показатель удовлетворял потребности человека, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу "Дом".
По словам министра, основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.
"Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - рассказала Лазебная.
Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.
"Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила министр.
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