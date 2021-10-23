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Потребительские настроения украинцев в сентябре ухудшились
09:13 23.10.2021 |
Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2021 года составил 69,1, что на 4,5 п. ниже показателя августа. Падение индикатора вызвано снижением почти всех индексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
Индекс текущего положения упал и составляет 69,4, что на 0,8 п. ниже показателя августа. Индекс текущего личного материального положения составил 59,5, что на 4,7 п. ниже от уровня этого индекса в августе; индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,5 п. и установился на отметке 79,3.
Индекс экономических ожиданий в сентябре составляет 68,9, что на 7 п. ниже от уровня этого индекса в августе.
В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,2 п. и составляет 137,2. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 0,5 п. и составляет 190,3. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 139,8.
"Индекс потребительских настроений снизился в сентябре по сравнению с августом 2021 года; его значение на уровне сентября 2020 года. Снижение произошло главным образом из-за ухудшения компонента экономических ожиданий на фоне новостей о новой волне COVID-19", - комментируют аналитики Info Sapiens.
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