Промпроизводство в Украине в сентябре-2021 сократилось на 0,7% – Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре 2021 года сократилось на 0,7% по сравнению с сентябрем 2020 года, тогда как в августе его рост составлял 0,6%, июле - 0,2%, в июне – 1,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2021 к сентябрю-2020 снизилось на 0,9% против 0,2% в августе, 0,9% в июле и 0,7% в июне.

Госстат указывает, что по сравнению с августом этого года промышленное производство в стране выросло на 2,9%, а с учетом сезонной корректировки – сократилось на 1,8%.

В перерабатывающей промышленности в сентябре-2021 к сентябрю-2020 производство сократилось на 1,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – возросло на 1%.

В целом за девять месяцев текущего года промпроизводство в Украине возросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, в том числе в перерабатывающей промышленности – на 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 1,2%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-сентябре 2021г.

сентябрь 2021г к августу 2021г. % сентябрь 2021г к сентябрю 2020г., % январь-сентябрь 2021г к январю-сентябрю 2020г, % Справочно: январь-сентябрь 2020 к январю-сентябрю 2019, % Промышленность всего 102,9 99,3 101,4 93,8 Добывающая и перерабатывающая промышленность Добывающая промышленность и разработка карьеров 95,9 101,0 101,2 95,5 - добыча каменного и бурого угля 96,5 87,3 104,4 83,7 - добыча сырой нефти и природного газа 97,5 100,4 96,8 98,5 - добыча металлических руд 93,0 103,5 104,5 94,2 Перерабатывающая промышленность 107,7 98,9 101,6 92,4 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 130,9 95,8 90,1 100,2 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 109,9 89,4 103,5 90,4 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 99,2 100,6 107,7 94,8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 74,4 113,8 107,2 99,5 Производство химических изделий и химической продукции 97,4 90,4 101,3 107,9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 168,1 104,4 96,2 101,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 91,4 100,8 110,8 96,5 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 92,2 100,0 106,3 87,7 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 111,0 100,7 108,7 80,2 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 142,1 119,4 110,7 76,6 производство электрического оборудования 102,8 96,0 128,4 94,5 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 104,5 93,4 99,4 83,0 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 117,3 107,6 106,4 71,7 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 101,6 105,5 113,7 85,3 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 96,1 97,6 101,2 96,6

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.