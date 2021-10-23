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Промпроизводство в Украине в сентябре-2021 сократилось на 0,7% – Госстат
15:48 22.10.2021 |
Промышленное производство в Украине в сентябре 2021 года сократилось на 0,7% по сравнению с сентябрем 2020 года, тогда как в августе его рост составлял 0,6%, июле - 0,2%, в июне – 1,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2021 к сентябрю-2020 снизилось на 0,9% против 0,2% в августе, 0,9% в июле и 0,7% в июне.
Госстат указывает, что по сравнению с августом этого года промышленное производство в стране выросло на 2,9%, а с учетом сезонной корректировки – сократилось на 1,8%.
В перерабатывающей промышленности в сентябре-2021 к сентябрю-2020 производство сократилось на 1,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – возросло на 1%.
В целом за девять месяцев текущего года промпроизводство в Украине возросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, в том числе в перерабатывающей промышленности – на 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 1,2%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-сентябре 2021г.
|сентябрь 2021г к августу 2021г. %
|сентябрь 2021г к сентябрю 2020г., %
|январь-сентябрь 2021г к январю-сентябрю 2020г, %
|Справочно: январь-сентябрь 2020 к январю-сентябрю 2019, %
|Промышленность всего
|102,9
|99,3
|101,4
|93,8
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|95,9
|101,0
|101,2
|95,5
|- добыча каменного и бурого угля
|96,5
|87,3
|104,4
|83,7
|- добыча сырой нефти и природного газа
|97,5
|100,4
|96,8
|98,5
|- добыча металлических руд
|93,0
|103,5
|104,5
|94,2
|Перерабатывающая промышленность
|107,7
|98,9
|101,6
|92,4
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|130,9
|95,8
|90,1
|100,2
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|109,9
|89,4
|103,5
|90,4
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99,2
|100,6
|107,7
|94,8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|74,4
|113,8
|107,2
|99,5
|Производство химических изделий и химической продукции
|97,4
|90,4
|101,3
|107,9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|168,1
|104,4
|96,2
|101,4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|91,4
|100,8
|110,8
|96,5
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|92,2
|100,0
|106,3
|87,7
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|111,0
|100,7
|108,7
|80,2
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|142,1
|119,4
|110,7
|76,6
|производство электрического оборудования
|102,8
|96,0
|128,4
|94,5
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|104,5
|93,4
|99,4
|83,0
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|117,3
|107,6
|106,4
|71,7
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|101,6
|105,5
|113,7
|85,3
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|96,1
|97,6
|101,2
|96,6
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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