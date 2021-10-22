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Стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в сентябре обходилась бюджету в 22 тыс. грн - Ляшко
11:27 22.10.2021 |
В сентябре стоимость лечения одного пациента с COVID-19 обходилась бюджету в среднем в 22 тыс. грн, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"С апреля по сентябрь Национальная служба здоровья Украины уже перечислила учреждениям здравоохранения 4,8 млрд грн на лечение пациентов с COVID-19. В сентябре стоимость лечения одного пациента в среднем составляла 22 тыс. грн", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
Ляшко также сообщил, что в бюджете до конца 2021 года зарезервированы дополнительно 5,4 млрд грн для оплаты учреждениям здравоохранения за лечение COVID-19.
За проведение вакцинации от COVID-19 за апрель-сентябрь медучреждениям начислено 380 млн грн.
При этом Ляшко отметил, что кривая заболеваемости стремительно растет.
"Каждые 2-3 недели количество случаев COVID-19 удваивается, количество звонков на 103 уже установило исторический рекорд, установлен исторический максимум количество выездов бригад "скорой" и количество госпитализаций" - отметил министр.
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