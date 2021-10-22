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Геопортал показывает тысячи человек, несколько раз получивших земельные участки - Лещенко
09:40 22.10.2021 |
На геопортале обнародованы имена более 4 тысяч граждан, которые несколько раз воспользовались правом бесплатной приватизации земельных участков.
Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко рассказал в интервью радио «Новое время», передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
«На нашем геопортале в режиме реального времени можно увидеть имена людей, которые три, четыре, а то и пять раз получали землю. Просто нажимаете на любой земельный участок и сразу видите все официальные документы владельца. Сейчас над этим работают правоохранительные органы. 4 тысячи граждан - это первая волна, которую мы обнародовали», - рассказал Лещенко.
По его словам, это только начало, и геопортал продолжит пополняться подобной информацией.
«Вскоре мы обнародуем имена юридических лиц, которых не должно быть в рамках земельного рынка, потому что мы их исключили из оборота, а они успели аккумулировать сотни гектаров земли, покупая и продавая ее. Даже ночью 30 июня еще торговали, отчуждали землю, делали переброску. Среди этих граждан есть люди, у которых нет ни доходов, ни постоянного места жительства, а в то же время они являются учредителями компании, у которой на балансе - 700 га. Смотрим - и оказывается, что там замешана семья чиновника, руководившего областным управлением Госгеокадастра, например. Феноменальные совпадения. Многие документы уничтожались», - отметил министр.
Он заверил, что в таких случаях земля, которая из государственной собственности перешла в частную, должна вернуться в коммунальную по решению суда.
«Мы это так не оставим. Либо через суд будем решать, либо через добровольный отказ этих людей от земли в пользу громад. В противном случае это мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Человек, который подал заявку и утверждал, что никогда раньше не получал земельный участок, а параллельно в разных областях имел по 2 га, должен ответить за свой обман перед государством», - подытожил Лещенко.
Как сообщалось, Роман Лещенко заявил, что бесплатная приватизация земли в нынешнем формате является инструментом, который позволяет злоупотреблять этим правом.
По словам министра, Минагрополитики инициирует общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в «физических» гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель.
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