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Средний доход украинских ІТ-компаний от иностранных клиентов вырос на 29% за год - Payoneer
16:44 21.10.2021 |
По данным платежной платформы Payoneer, средний доход украинских ІТ-компаний от иностранных клиентов с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021-го в вырос на 29%.
Как отмечается в сообщении платформы, распространенном в четверг, больше всего в Украине зарабатывают харьковские IТ-компании, киевские — на четвертом месте.
В то же время в указанный период больше всего вырос средний доход киевских (+41%) и одесских IТ-бизнесов (+36%). На третьем месте Харьков — плюс 29%. Закрывают пятерку городов Львов и Днепр — плюс 21% и 20% соответственно.
"Мировой IТ-рынок бурно развивается, и Украина активный участник этого процесса. С первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года общие зачисления нашим IТ-компаниям выросли на 34%. Украинские IТ-бизнесы покоряют международные рынки, создают популярные во всем мире приложения и привлекают все больше иностранных клиентов. Это то, чем стоит гордиться уже сегодня", — цитируется в сообщении генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.
По данным Payoneer, рейтинг крупных городов по самому высокому среднему доходу IТ-компаний в первом полугодии 2021 года выглядит следующим образом: на первом месте Харьков, затем Львов и Одесса, замыкают пятерку Киев и Днепр.
В то же время Payoneer отмечают, что больше всего в январе-июне текущего года заработали харьковские ІТ-компании — их средний доход оказался на 6% выше, чем у львовских.
На втором месте оказался Львов, где ІТ-бизнесы в этот период заработали на 6% больше, чем в Одессе. Зато в Одессе и Киеве средний доход IТ-компаний практически одинаков — с разницей в 1%. На последнем месте среди крупнейших городов — Днепр, при этом там IТ-предприятия зарабатывают всего на 2% меньше, чем в столице.
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