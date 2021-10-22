Рост розничного товарооборота Украины в сентябре замедлился до 5,9% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 5,9%, тогда как в августе рост составил 9,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, в сентябре по сравнению с августом-2021 розничный товарооборот сократился на 4%.

В январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года оборот розничной торговли возрос на 12,2%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Черновицкой (+28,1%), Тернопольской (на 26,2%), Закарпатской (+22,6%), Львовской (+20,1%), Винницкой (+18,9%), Полтавской (+17,1%), Житомирской (+15,2%), Ривненской и Хмельницкой (+14,9%), Ивано-Франковской (+14,6%), Черниговской (+12,6%), Одесской (+12,4%), Киевской (+12,3%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.