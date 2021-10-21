НБУ повысил прогноз дефицита текущего счета до 1%ВВП в 2021г

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз дефицита текущего счета до 1% ВВП с 0,8% ВВП в 2021 года, при этом ожидает дальнейшего заметного расширения его 2,6% ВВП в 2022-м и 4% в 2023 году, сообщил регулятор на сайте в четверг.

"Дефицит текущего счета в 2021 году составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3-4% ВВП", – указал НБУ в сообщении.

Как пояснил регулятор, такую тенденцию будет определять некоторое ухудшение условий торговли и повышение потребительского и инвестиционного спроса по мере восстановления экономики.

"Сформированный дефицит текущего счета будет полностью компенсирован притоком капитала в Украину - как долгового, так и в форме прямых иностранных инвестиций", – указал Нацбанк.

Как сообщалось, профицит текущего счета в 2020 году составил 3,4%ВВП.