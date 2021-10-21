Финансовые новости
- |
- 21.10.21
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупнейшие госпредприятия заработали 13 миллиардов за полгода
10:54 21.10.2021 |
14 крупнейших государственных предприятий Украины за половину 2021 года заработали около 13 млрд грн.
Об этом сообщает Марлин по результатам анализа финансовых отчетов компаний.
Из 14 предприятий, 8 были прибыльными - суммарно они заработали 14,8 млрд грн. Наибольшую прибыль получило Укргидроэнерго (6,2 млрд грн), Оператор газотранспортной системы Украины (5,6 млрд грн), Энергоатом (1,1 млрд грн) и Администрация морских портов (944 млн грн).
Еще 6 компаний завершили полгода в "минусе" на сумму 1,9 млрд грн. Возглавила рейтинг убыточности Укрзализныця (-1,4 млрд грн), после которой расположился Украэрорух (-260 млн грн) и Госпродзернокорпорация (-87 млн грн).
Автомобильные дороги Украины и Аэропорт "Борисполь" получили по 73 млн грн убытков, а Укрпочта - 9,7 млн грн.
Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений из-за COVID-19.
В списке нет финрезультата Нафтогаза, ведь НАК не представил отчет о финансовых результатах в Минэкономики и отказался предоставлять его на запрос Марлин. В компании ответили, что не считают такой документ "общественно необходимым"
В Марлин отмечают, что отсутствие финансового отчета компании Нафтогаз в публичной плоскости и непредоставление такого отчета Минэкономики в соответствии с действующим законодательством, делает невозможным контроль общества и правительства за деятельностью крупного газового предприятия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
В РУБРИКЕ
|НБУ ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых
|Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021г на уровне 9,6%
|НБУ повысил прогноз дефицита текущего счета до 1%ВВП в 2021г
|НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%
|Цены на нефть 21 октября ускорили снижение до 1% в рамках коррекции
|Рада примет закон о столице в конце ноября - нардеп
Это интересно
|PayPal изучает возможность приобретения соцсети Pinterest почти за $40 млрд
|Состояние Илона Маска может достигнуть $1 трлн именно благодаря SpaceX - Morgan Stanley
|Учёные доказали превосходство литиевых аккумуляторов из вторсырья над новыми
|В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12