Абрамовский уже написал заявление на увольнение с поста министра экологии – Арахамия

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение. Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал во время брифинга.

"Я видел, что он написал заявление - я заходил раз к главе (Верховной Рады - ред. ), и он выходил", - сказал Арахамия и добавил, что Абрамовский увольняется по собственному желанию.

На уточняющий вопрос, чем Абрамовский мотивировал такое решение, нардеп ответил: "По собственному желанию. Надо его спрашивать".

Арахамия добавил, что за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов. По его словам, основной претензией к работе Абрамовского является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах.

"Точно найдутся голоса. Вы же помните, что у нас по антиолигархическим законам всегда есть баталии. И там, в первую очередь, претензия, которая была на фракции озвучена многими депутатами, которые работают в регионах: экоинспекция в регионах - очень коррумпированное учреждение", - рассказал лидер фракции.

По его словам, кандидата на замену Абрамовского у политсилы пока нет. Он также рассказал, что собеседования на эту должность уже проходили, но "плохие кандидаты были". При этом Арахамия отказался называть их фамилии.

"Сейчас у нас нет еще кандидата, сейчас будет врио – какой-то человек, которого определит правительство – а потом мы будем где-то за неделю, за 10 дней определимся с кандидатом", – сказал он.

Лидер фракции также допустил, что на эту должность может быть выдвинут кто-то из народных депутатов от Слуги народа.

