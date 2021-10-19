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Абрамовский уже написал заявление на увольнение с поста министра экологии – Арахамия
Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение. Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал во время брифинга.
"Я видел, что он написал заявление - я заходил раз к главе (Верховной Рады - ред. ), и он выходил", - сказал Арахамия и добавил, что Абрамовский увольняется по собственному желанию.
На уточняющий вопрос, чем Абрамовский мотивировал такое решение, нардеп ответил: "По собственному желанию. Надо его спрашивать".
Арахамия добавил, что за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов. По его словам, основной претензией к работе Абрамовского является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах.
"Точно найдутся голоса. Вы же помните, что у нас по антиолигархическим законам всегда есть баталии. И там, в первую очередь, претензия, которая была на фракции озвучена многими депутатами, которые работают в регионах: экоинспекция в регионах - очень коррумпированное учреждение", - рассказал лидер фракции.По его словам, кандидата на замену Абрамовского у политсилы пока нет. Он также рассказал, что собеседования на эту должность уже проходили, но "плохие кандидаты были". При этом Арахамия отказался называть их фамилии.
"Сейчас у нас нет еще кандидата, сейчас будет врио – какой-то человек, которого определит правительство – а потом мы будем где-то за неделю, за 10 дней определимся с кандидатом", – сказал он.
Лидер фракции также допустил, что на эту должность может быть выдвинут кто-то из народных депутатов от Слуги народа.
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