Уволенный год назад глава Госрезерва восстановился в должности через суд

Уволенный в мае прошлого года глава Государственного агентства резерва Ярослав Погорелый восстановлен в должности. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 18 октября 2021 года.

В должности Погорелый восстановлен с 16 мая 2020 года по решению Шестого апелляционного суда от 1 сентября 2021 года.

В тексте решения сказано, что обоснованных причин для увольнения истца с занимаемой должности нет.

Единственным основанием в суде видят смену премьер-министра и министра экономики, что "указывает и свидетельствует об отсутствии применения индивидуального подхода и оценки именно поведения истца для применения такого последствия в виде освобождения от занимаемой должности".