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Netflix снял в Украине фильм с Ван Даммом в главной роли, но кэш-рибейт так и не получил
Французский филиал стриминговой платформы Netflix в августе 2020 года на 50 дней превратил часть Подола в Париж. В Киеве снимали фильм "Последний наемник" с Жан‑Клодом Ван Даммом в главной роли. Netflix собрал 393 разрешения перед началом съемок, но Украина до сих пор не возместила сервису 550 000 евро кэш-рибейта, пишет Forbes.ua.
Приехать в Украину Netflix убедила кинокомпания Apple Tree Vision - совместное предприятие украинской Star Media и британской OLLEV.
"Мы пять лет доказывали рынку, что снимать в Украине можно и нужно", - говорит гендиректор Star Media Ольга Пантелеймонова. Участвовали в совместных международных проектах, ездили на встречи с иностранными продюсерами. "Это первый опыт работы стриминга в Украине, - говорит вице‑президент Star Media Юрий Артеменко.
Решение снимать в Украине компания приняла после того, как два года назад появился закон о кэш-рибейтах - возвращение съемочной группе 25% затрат на производство фильмов.
"Последний наемник" вышел на платформе Netflix 30 июля 2021 года. Фильм восемь дней держался в топе американского Netflix и пять - британского. Картину, по словам Пантелеймоновой, посмотрели более 40 млн раз.
В Netflix понимали, что станут первым зарубежным продакшеном, который опробует эту систему, но все равно рискнули. Бюджет съемки в Украине, по словам Пантелеймоновой, - около 3,5 млн евро. Съемочная группа также потратила около 800 000 евро на проживание, питание и транспорт. За это государство должно было вернуть им около 550 000 евро. Заявку на кеш‑рибейт французы подали еще в декабре 2020 года, но до сих пор ничего не получили.
Как отмечает издание, чиновники Госкино, Минкульта и представители киноиндустрии дорабатывают поправки к закону. Тем временем выплат от государства ждут еще три французских проекта.
"Netflix обеспокоен тем, что мы до сих пор не выплатили рибейты, - говорит Пантелеймонова. - Но они понимают, что мы хотим создать прозрачную, работающую систему".
По словам Артеменко, несмотря на задержку выплат, Netflix остался доволен работой в Украине.
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